Концепт гибкого смартфона Apple

2019-03-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Apple; [18]
В последнее время многие крупные производители смартфонов стали работать над гибкими устройствами, которые позволят изменить рынок в будущем. Некоторые дизайнеры уверены, что компания Apple вскоре тоже решит показать подобное устройство и даже представили свои собственные дизайнерские наброски, которые позволяют приблизительно оценить будущий внешний вид устройства. Стоит сказать, что на картинках смартфон и правда выглядит крайне привлекательно, но есть один важный момент. Такого смартфона компания Apple точно не выпустит, так как это невозможно с точки зрения физики. Дисплей в месте складывания просто сломается, если его закрывать под таким углом. Так что дальше концепта этот продукт точно не уйдет, я уверен просто.


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