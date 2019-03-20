Концепт гибкого смартфона Apple

В последнее время многие крупные производители смартфонов стали работать над гибкими устройствами, которые позволят изменить рынок в будущем. Некоторые дизайнеры уверены, что компания Apple вскоре тоже решит показать подобное устройство и даже представили свои собственные дизайнерские наброски, которые позволяют приблизительно оценить будущий внешний вид устройства. Стоит сказать, что на картинках смартфон и правда выглядит крайне привлекательно, но есть один важный момент. Такого смартфона компания Apple точно не выпустит, так как это невозможно с точки зрения физики. Дисплей в месте складывания просто сломается, если его закрывать под таким углом. Так что дальше концепта этот продукт точно не уйдет, я уверен просто.