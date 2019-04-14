Концептуальный смартфон - Maserati GranTurismo

Новый концептуальный телефон Maserati GranTurismo вдохновленный духом спортивного автомобиля.

Его создатели хотели показать мощный кусок чистого металла в трех вариантах: матовый черный, полированный красный и сочетание матового черного с красными деталями.

Задняя часть, в которой расположена тройная камера, дизайн которой напоминает фары Gran Turismo, поражает воображение. Особое внимание уделено деталям, поскольку в левом верхнем углу и в верхнем правом углу шесть маленьких динамиков Harman Kardon. Смартфон будет работать с будущим Qualcomm Snapdragon 865, который может быть представлен в этом году, в сопровождении 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Мы имеем дело с концептуальным дизайном и маловероятно, что он когда-либо станет коммерческой моделью, если Maserati не влюбится в него и не решит его создать.