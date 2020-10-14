Корпус Aerocool Bionic получил асимметричную RGB-подсветку

Компания Aerocool пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Bionic, которая может похвастаться двухкамерной конструкцией. Новинка также характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 297 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 158 мм, до восьми 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм.

Также отметим асимметричную переднюю панель с полоской многоцветной RGB-подсветки, боковую стенку из закаленного стекла, габариты 206:450:372 мм и четыре версии: в чёрной и белой расцветках с тыльным 120-мм кулером и без него. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.