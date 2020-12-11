Корпус Antec P82 Flow V2 получил четыре 140-мм вентилятора

Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P82 Flow V2, которая предназначена для построения игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой семи карт расширения, материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, графических адаптеров длиной до 380 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, процессорного кулера высотой до 178 мм, блока питания длиной до 220 мм, а также двух 3,5/2,5 и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим габариты 215:454:480 мм, боковую панель из закаленного стекла, четыре комплектных 140-мм вентилятора, два порта USB 3.0 и гнёзда для наушников и микрофона. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.