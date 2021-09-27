Корпус Apexgaming BTS-530A получил три ARGB-вентилятора

Компания Apexgaming пополнила ассортимент корпусов моделью BTS-530A, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью горизонтальными и двумя вертикальными слотами для видеокарт, поддержкой системных плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, графических адаптеров длиной до 40 см, двух 3,5- или 2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 170 мм, блока питания длиной до 180 мм и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм. Также отметим два разъема USB 3.0 и один USB 2.0, аудиоразъемы, переднюю панель из стекла с вентиляционными решетками, боковую панель из 4-мм закаленного стекла, три комплектных 120-мм кулера с ARGB-подсветкой и размеры 470:220:486 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже. .

Комментарии и отзывы Apexgaming BTS-530A
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и ...
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и Изучаемый сегодня корпус Corsair 5000D Airflow ориентирован на сборку игровых станций на основе компонент...
Бесшумный корпус SilverStone SETA Q1 оценен в $220...
Бесшумный корпус SilverStone SETA Q1 оценен в $220Компания SilverStone пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью SETA Q1, которая ориентирована на создание...
Corsair представила новые корпуса 7000D AIRFLOW и iCUE 7000X...
Corsair представила новые корпуса 7000D AIRFLOW и iCUE 7000XКомпания Corsair представила новые корпуса формата Full-Tower ATX предназначенные для сборки мощных систе...
Intel NUC Beast Canyon на Core i9-11900KB появился в продаже...
Intel NUC Beast Canyon на Core i9-11900KB появился в продажеСетевые источники сообщают о том, что в продаже появилась топовая версия представленного в июле мини-ПК N...
Представлен ПК-корпус XPG Starker Air...
Представлен ПК-корпус XPG Starker AirКомпания ADATA пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью XPG Starker Air типоразмера Mid-Tower,...
Chieftec представила классный компактный корпус...
Chieftec представила классный компактный корпусСегодня компания Chieftronic (дочерняя компания Chieftec) официально представила свой новый компьютерный ...
Представлен мини-ПК Minisforum EliteMini X500...
Представлен мини-ПК Minisforum EliteMini X500Компания Minisforum представила ассортимент неттопов моделью EliteMini X500, которая получила гибридную п...
NANOXIA представила корпус Dual System для двух систем...
NANOXIA представила корпус Dual System для двух системNANOXIA объявила о выпуске корпуса Dual System. Корпус поступит в продажу в Европе по цене около 399 евро...
Обзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборкиОбзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборки
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкойОбзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкой
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor