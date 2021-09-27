Корпус Apexgaming BTS-530A получил три ARGB-вентилятора

Компания Apexgaming пополнила ассортимент корпусов моделью BTS-530A, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью горизонтальными и двумя вертикальными слотами для видеокарт, поддержкой системных плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, графических адаптеров длиной до 40 см, двух 3,5- или 2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 170 мм, блока питания длиной до 180 мм и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм. Также отметим два разъема USB 3.0 и один USB 2.0, аудиоразъемы, переднюю панель из стекла с вентиляционными решетками, боковую панель из 4-мм закаленного стекла, три комплектных 120-мм кулера с ARGB-подсветкой и размеры 470:220:486 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже. .