Корпус BITFENIX SABER: для геймеров и стримеров

BitFenix представила компьютерный корпус Bitfenix Sabre. Двойная полоса RGB на передней части корпуса. Мнимая ручка и лезвие разделены логотипом производителя. Передняя часть выполнена из полированного алюминия. Левая боковая панель изготовлена ​​из закаленного стекла, а остальная часть корпуса выполнена из стали и пластика. Помимо предустановленного три 120 мм RGB вентилятора, имеется два 140-мм вентилятора спереди, два 120-мм вентилятора сверху и один 120-мм вентилятор сзади. Пылевые фильтры доступны как спереди, так и сверху. За материнской платы находится пространство в 23 миллиметра, в которое можно установить четыре SSD. Два жестких диска могут быть расположены на передней панели. Корпус имеет размеры 220 на 454 на 465 миллиметров и поддерживает видеокарты с максимальной длиной 400 миллиметров. Максимальная высота процессорного кулера составляет 178 миллиметров.