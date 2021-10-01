Корпус BitFenix Prodigy M 2022 доступен в Европе

Компания BitFenix представила новый корпус Prodigy M 2022. Новинка доступна в черном и белом цветовом варианте, также есть версия со светодиодами ARGB.

Корпус сочетает в себе стильный дизайн с усиленной конструкцией из металла толщиной 1 мм. Боковая панель выполнена из закаленного стекла для демонстрации компонентов системы. Сетчатая передняя панель обеспечивает улучшенный воздушный поток. Сменные пылевые фильтры предотвращают проникновение пыли в корпус.

Prodigy M 2022 поддерживает материнские платы Mini-ITX и Micro-ATX форм-фактора, радиаторы сжо до 280, а также видеокарты длиной до 339 мм и кулер ЦП высотой до 190 мм. Панель ввода/вывода включает один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C вместе с двумя портами USB 3.0 Type-A, также есть аудиоразъем 3,5 мм.

Ориентировочная стоимость корпуса BitFenix Prodigy M 2022 составляет 116 долларов за стандартную версию, модель с ARGB-светодиодами обойдется в 142 доллара. Новинка уже доступна в Европе.

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