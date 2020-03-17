Корпус Chieftec Scorpion 3 получил четыре вентилятора

2020-03-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Chieftec Scorpion 3; [59]
Компания Chieftec пополнила ассортимент корпусов моделью Scorpion 3 (каталожный номер GL-03B-OP), которая может похвастаться четырьмя вентиляторами с подсветкой ARGB, а также передней и боковой стенками из закаленного стекла. Новинка характеризуется габаритами 436:202,5:490 мм, массой 6,9 кг, поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, до семи карт расширения, видеокарт длиной до 349 мм, процессорного кулера высотой 166 мм, блока питания длиной до 200 мм, двух 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых накопителей, а также системы жидкостного охлаждения с радиаторами на 120 или 240 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.


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