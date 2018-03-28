Корпус Cooler Master MasterBox TD500L выполнен в стиле гранёного алмаза

Компания Cooler Master представила компьютерный корпус MasterBox TD500L, который получил довольно запоминающийся по современным меркам дизайн в стиле гранёного алмаза. Также стоить отметить боковую акриловую панель, через которую можно любоваться своим железом. Размеры корпуса равны 493:217:468 мм. Внутри можно разместить материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарту длиной до 407 мм, блок питания длиной до 190 мм, два 3,5-дюймовых и до шести 2,5-дюймовых накопителей, три 120 мм или два 140 мм вентилятора спереди, два 140 мм сверху и один 120 мм сзади, жидкостную СО системы с радиаторами типоразмера 120/240/280/360 мм и процессорный кулер высотой до 166 мм. На панели ввода/вывода установлены привычные гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.