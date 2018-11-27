Корпус Deepcool Gamer Storm New Ark 90SE получил необычную подсветку

Компания Deepcool пополнила ассортимент корпусов моделью Gamer Storm New Ark 90SE, который выделяется необычной подсветкой. Речь идет об акриловых трубках во фронтальной и верхней частях, внутри которых расположена светодиодная RGB-лента. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 400 мм, тремя 3,5/2,5 и ещё тремя 2,5-дюймовыми накопителями, процессорным кулером высотой до 186 мм, воздушной и жидкостной систем охлаждения (радиатор длиной до 360 мм), а также слотами расширения по схеме «8+2». Также отметим боковую стенку из закаленного стекла толщиной 3 мм, размеры 530:232:545,5 мм и массу 12 кг. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.