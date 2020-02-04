Корпус EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition оценен в $1260

Компании EK и In Win пополнили ассортимент корпусов моделью EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition, которая выйдет ограниченным тиражом. Новинка характеризуется строгим дизайном, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и E-ATX шириной до 277 мм, видеокарт длиной до 365 мм, блока питания длиной до 250 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 480 мм и размерами 255:575:540 мм. Всего будет выпущено 200 корпусов EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition по ориентировочной цене 1260 евро.