Корпус GameMax WinMan выполнен в виде пятиугольника

Представлен необычный ПК-корпус GameMax WinMan с панелями из закалённого стекла. Корпус позволит сформировать игровую систему с оригинальным внешним видом. Сообщается о установке материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В системе можно задействовать два накопителя формата 3,5 дюйма и два устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Новинка выполнена в виде пятиугольника, который установлен под наклоном на подставке. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также по два порта USB 3.0 и USB 2.0. Аппарат имеет габариты: 720 * 620 * 285 мм и весит 12 кг. О старте продаж и стоимости устройства GameMax WinMan пока не сообщается.