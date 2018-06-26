Корпус In Win 915 получил многоцветную подсветку

Компания In Win пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью 915, которая позволит создать игровую систему с ярким дизайном. Здесь и закруглённая форма, и боковые стенки из закаленного стекла, и поднимающаяся верхняя панель для более эффективной вентиляции. Новинка позволяет установить системную плату типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, четыре 3,5 или 2,5-дюймовых накопителя и еще девять 2,5-дюймовых устройств хранения информации, видеокарту длиной до 410 мм, процессорный кулер высотой до 164 мм и жидкостную систему охлаждения. Также отметим многоцветную светодиодную подсветку, слоты расширения по формуле 8+2, два порта USB 3.0 и один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C. Размеры корпуса равны 595:230:645 мм, а вес – 16,4 кг.