Корпус Lian Li Alpha 550 RGB получил три вентилятора Bora с подсветкой

Компания Lian Li представила компьютерный корпус Alpha 550 RGB, который выделяется прежде всего ярким внешним видом. Новинка получила четыре панели из закалённого стекла, которые расположены по бокам, спереди и сверху. Во передней части изначально установлены три 120-миллиметровых вентилятора Bora с многоцветной RGB-подсветкой. Пользователь сам сможет настроить работу подсветки через пульт дистанционного управления.

Данный корпус формата Mid-Tower позволяет разместить внутри материнские платы типоразмера АТХ, графические ускорители длиной до 400 мм, семь накопителей два 3,5 дюймовых и пять 2,5 дюймовых устройства хранения данных, радиатор жидкостной СО длиной до 420 мм и процессорный кулер высотой до 170 мм. Также отметим семь мест для карт расширения. На верхнюю часть фронтальной панели вынесены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и порт USB Type-C. Размеры корпуса равны 520:490:230 мм.