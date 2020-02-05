Корпус SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB получил четыре вентилятора

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент корпусов моделью Regnum RG6V EVO TG ARGB, которая подойдет для создания игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя 120-мм комплектными вентиляторами Stella HP ARGB CF с многоцветной подсветкой, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также E-ATX, видеокарт длиной до 360 мм, двух 3,5/2,5 дюймовых и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 175 мм, процессорного кулера высотой до 162 мм, боковой стенкой из закаленного стекла, двумя портами USB 3.2 Gen1, а также размерами 470:221:443 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.