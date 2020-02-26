Корпус SilentiumPC Signum SG1Q EVO TG ARGB получил фронтальную подсветку

Компания SilentiumPC представила компьютерный корпус Signum SG1Q EVO TG ARGB, который предназначен для создания игровой системы. Новинка характеризуется многоцветной подсветкой на фронтальной панели, боковой стенкой из закалённого стекла, комплектными 120-мм вентиляторами Sigma HP 120 и Stella HP ARGB CF 120, поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, двух 3,5/2,5-дюймовых и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 325 мм, процессорного кулера высотой до 161 мм, а также жидкостной системы охлаждения с радиаторами от 120 мм до 360 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.