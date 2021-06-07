Корпус Thermaltake Divider 300 TG ARGB оценен в $150

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Divider 300 TG ARGB, которая ориентирована на создание производительной игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 390 мм, двух 3,5- и пяти 2,5-дюймовых накопителей, белой и черной расцветками, боковой панелью, одна половина которой сделана из металла, а другая из закалённого стекла, тремя 120-мм кулерами с многоцветной подсветкой, одним интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, двумя портами USB 3.0, а также стандартными аудиогнездами. Ориентировочная цена корпуса составляет 150 долларов. Дата начала продаж пока не сообщается.