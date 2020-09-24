Корпус Xigmatek Venom X Arctic получил белую расцветку

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Venom X Arctic, который в первую очередь выделяется белой расцветкой. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 38 см, блока питания длиной до 20 см, процессорного охладителя высотой до 158 мм, трех 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с 240-мм радиатором спереди и 12-мм радиатором сзади. Также отметим размеры 435:200:435 мм, четыре комплектных вентилятора CY120, переднюю и боковые панели из закалённого стекла, пылевые фильтры, два порта USB 2.0 и один USB 3.0.

Комментарии и отзывы Xigmatek Venom X Arctic
Обзоры:
Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8"
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Лучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AUЛучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AU
Новости:
Монитор Gigabyte AORUS FI25F разработан для любителей шутеров

Компания Gigabyte представила игровой монитора AORUS FI25F для любителей шутеров и киберспортивных дисцип...
4K-телевизор Xiaomi Redmi Smart TV A55 оценен в $260

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих 4K-телевизоров моделью Redmi Smart TV A55, которая уже до...
Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8"

Выбор монитора для учебы — достаточно важный момент, так как пользователь не всегда может совладать с огр...
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
Лучший принтер. Canon PIXMA MG2540SЛучший принтер. Canon PIXMA MG2540S
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96...
Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96Мультиварка позволяет готовить пищу разнообразными способами. С ее помощью можно печь пироги, готовить ры...
Qualcomm разработала адаптивную технолог...
Qualcomm разработала адаптивную технологQualcomm разработала технологию адаптивного шумоподавления для беспроводных наушников, которую она называ...
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернати...
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатиСмещение акцента на удаленную работу, проведение крупных выставок и презентаций в онлайн формате, а также...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M51...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M51В последнее время пользователи на просторах интернета достаточно часто спрашивают о том, какой ...
Стала известна дата анонса камеры Sony A...
Стала известна дата анонса камеры Sony AПопулярный магазин B&H назвал дату выхода беззеркальной полнокадровой фотокамеры Sony Alpha a7S III, суще...
Nintendo выпустит еще 30 миллионов консо...
Nintendo выпустит еще 30 миллионов консоКомпания Nintendo довольно интересно пользуется окном в релизе консолей — пока крупные производители гото...
Смартфон Vivo S7 получит продвинутую сел...
Смартфон Vivo S7 получит продвинутую селВ сеть утекла рекламная брошюра смартфона Vivo S7, который еще не был представлен официально. Судя по уте...
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недоро...
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). НедороНе так давно мы писали об анонсе новой серии контейнерных пылесосов с моноциклоном фильтров Hoover Lander...
Realme C12 выйдет 18 августа...
Realme C12 выйдет 18 августаКакое-то время назад мы говорили о том, что к релизу готовится новый смартфон Realme C12, который обладае...
Компания BlackBerry вернется на рынок с ...
Компания BlackBerry вернется на рынок с Компания BlackBerry столкнулась с финансовыми трудностями и чуть было не обанкротилась. Стартап проект On...
USB Type-C покорил рынок электроники...
USB Type-C покорил рынок электроникиНекоторое время назад, когда компании только начинали использовать разъем USB Type-C, пользователи говори...
Enermax запускает серию корпусов MarbleS...
Enermax запускает серию корпусов MarbleSEnermax выпустила новую серию корпусов с уникальным дизайном лицевой панели. Два корпуса MarbleShell MS20...
Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкойSven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой
Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-FiОбзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Xiaomi Jimmy JV53. Вертикальный беспроводной пылесос с пятью насадкамиОбзор Xiaomi Jimmy JV53. Вертикальный беспроводной пылесос с пятью насадками
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.АлисаОбзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor