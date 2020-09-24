Корпус Xigmatek Venom X Arctic получил белую расцветку

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Venom X Arctic, который в первую очередь выделяется белой расцветкой. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 38 см, блока питания длиной до 20 см, процессорного охладителя высотой до 158 мм, трех 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с 240-мм радиатором спереди и 12-мм радиатором сзади. Также отметим размеры 435:200:435 мм, четыре комплектных вентилятора CY120, переднюю и боковые панели из закалённого стекла, пылевые фильтры, два порта USB 2.0 и один USB 3.0.