Корпус be quiet! Silent Base 802 разработан для максимальной шумоизоляции

be quiet! представила компьютерный корпус Silent Base 802. Новый корпус разработан для тихой работы и интенсивного воздушного потока. Корпус доступен в черном и белом цвете, с боковым окном из закаленного стекла и с вариантом с звукоизолированной стальной боковой панелью.

Silent Base 802 имеет сменные переднюю и верхнюю панель, которые можно заменить на сетчатую панель, для лучшего воздушного потока. Корпус предлагает широкие возможности для установку систем жидкостного охлаждения и топового железа. Верхняя панель поддерживает радиаторы длиной до 360 мм, а передняя до 420 мм.

В be quiet! Silent Base 802 достаточно места для установки пяти 3,5 или семи 2,5 дюймовых накопителей. Кабели, провода и блок питания скрывает специальный белый кожух. В комплекте с корпусом поставляется три 140 мм вентилятора Pure Wings 2. Корпус поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX форм-фактора.

Максимальная высота для процессорного кулера 185 мм, а длина видеокарты ограничена 449 мм (без HDD-слотов), с HDD-отсеками длина составит 287 мм. Панель ввода включает в себя порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3,5 мм аудиоразъем для наушников и микрофона.

В ближайшее время корпус be quiet! Silent Base 802 поступит в продажу.
Комментарии и отзывы be quiet! Silent Base 802
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