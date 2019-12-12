Корпуса Sharkoon RGB Lit 100/200 получили яркую переднюю панель

Компания Sharkoon представила ПК-корпуса RGB Lit 100 и RGB Lit 200, которые были впервые показаны еще летом в рамках Computex 2019. Новинки характеризуются форматом Mid Tower, черной расцветкой, боковой стеклянной панелью, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, семью посадочными местами для карт расширения, видеокарт длиной до 350 мм, двух 3,5-дюймовых и до шести 2,5-дюймовых устройств хранения данных, комплектным 120-мм вентилятором с адресуемой RGB-подсветкой и фронтальным 120-мм вентилятором без подсветки, размерами 436:206:481 мм и массой в 6,7 кг. Единственное отличие моделей заключается в рисунке передней стеклянной панели. Цена корпусов пока не сообщается.