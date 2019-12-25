Кожаный планшет Huawei MatePad Pro появился в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу новую версию топового планшета Huawei MatePad Pro, которая отличается отделкой из натуральной кожи. Она доступна в зеленой и оранжевой расцветках по цене от 454 долларов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что MatePad Pro оснащается 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, восьмиядерным чисетом Kirin 990 с графикой Mali-G76, до 8 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, 8 Мп и 13 Мп камерами, а также пером M-Pencil, распознающим 4096 уровней силы нажатия.