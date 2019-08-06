Красивая новинка от Huawei Mate X

Huawei Mate X представляет собой небольшой планшет с 8-дюймовым (2480 х 2200) AMOLED-дисплеем и тонкими рамками. Если сложить устройство пополам, получается практически безрамочный 6,6-дюймовый (2480х1148, 19,5:9) или 6,38-дюймовый (2480х892, 25:9) смартфон — использовать гаджет можно любой стороной. Huawei Mate X построен на базе флагманского процессора Kirin 980 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Внутри установлены два аккумулятора общей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой самой быстрой в мире зарядки мощностью 55 Вт — за 30 минут смартфон зарядится на 85%.О стоимости модели пока неизвестно.