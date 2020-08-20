Крошечный ПК GMK NucBox 4K получил 4-ядерный процессор

На краудфаундинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средства на весьма любопытный ПК GMK NucBox 4K, размеры которого равны 62:62:42 мм, а масса – 125 граммам. При этом новинку оснастили четырёхъядерным чипом Intel Celeron J4125 с TDP 10 Вт, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, SSD-накопителем вместимостью 128, 256 или 512 ГБ, двумя портами USB 3.0 Type-A, одним USB Type-C, одним интерфейсом HDMI, слотом для microSD карт, 3,5-мм разъёмом для наушников и металлическим корпусом. ПК появится в продаже уже 25 августа по цене от 209 долларов. В рамках кампании его можно приобрести за 159 долларов. Также производитель готовит к выпуску портативный 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 4K.