Крошечный ПК LarkBox получит CPU Intel Celeron J4115

Компания Chuwi объявила, что обновленный мини-ПК LarkBox будет построен на новом процессоре Intel Celeron J4115. При этом его цена снизится с 199 до 169 долларов. Старт кампании по сбору средств на Indiegogo ожидается 23 июня.

Напомним, что данный ПК характеризуется возможностью декодировать видео разрешением 4K, крошечными размерами 61:61:43 мм, массой 127 граммов встроенной графикой UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ SSD, поддержкой SSD на 256 ГБ, активной системой охлаждения, энергопотреблением в режиме ожидания 5 Вт, двумя полноразмерными разъемами USB-A, USB-C, интерфейсом HDMI, 3,5 мм разъемом для наушников и модулем для беспроводной связи Bluetooth 5.0