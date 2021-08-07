Крошечный смартфон Mony Mint оценен в $100

Китайская компания Mony начала кампанию по сбору средства на выпуск очень маленького смартфона Mony Mint. Новинку оснастили 3-дюймовым сенсорным экраном, симметричным портом USB-C, клавишами включения и регулировки громкости, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, четырехъядерной платформой с тактовой частотой 1,5 ГГц, слотами для SD-карты и двух SIM-карт, батареей ёмкостью 1250 мАч и предустановленной операционной системой Android 9. Mony Mint появится в продаже только в ноябре по цене в 150 долларов, но участникам краудфандинговой кампании он обойдется в 100 долларов.