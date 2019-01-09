Крошечный телефон-компаньон выпущен в Японии

Kyocera Card Keitai KY-01L - это телефон 4G толщиной 5,3 мм и предназначен в качестве «компаньона» для телефона большего размера. Дисплей e-ink имеет сенсорное управление, кнопку возврата и кнопку домой.

Помимо осуществления звонков и обмена сообщениями, на борту есть даже калькулятор, приложение для контактов и веб-браузер. Кнопка переключения между приложениями опущена - потому что KY-01L в любом случае имеет только элементарное оборудование для приложений.

Телефон в формате кредитной карты должен работать не менее 100 часов. Внутри Qualcomm Snapdragon Wear 2100, который фактически предназначен для использования в умных часах. Корпус имеет минимальную водозащиту IPX2 и выполнен в черном цвете. Устройство уже доступно для покупки в Японии за $ 280.