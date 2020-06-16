Крохотный ПК ASUS PN50 получил процессор AMD Ryzen 7 4800U

Компания ASUS пополнила ассортимент очень компактных персональных компьютеров моделью PN50, которая основана на чипах линейки AMD Ryzen3 4000. Пользователь сможет выбрать следующие APU: Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U или Ryzen 7 4800U. Новинка также характеризуется размерами 115:115:49 мм, до 64 ГБ оперативной памяти, SSD NVMe, слотом для 2,5-дюймового накопителя, модулем Wi-Fi 5, тремя портами USB 3.1, двумя USB-C, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также RJ45. Компьютеры уже можно заказать в одном из шведских онлайн-магазинов по цене от 326 до 506 долларов за Barebone-комплекты.

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