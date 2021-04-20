Крупные производители мониторов обманывают покупателей

Произошла достаточно странная и немного обидная ситуация — сразу несколько крупных производителей, не будем тыкать в них пальцами, представили свои новые мониторы, у которых в характеристиках указана поддержка VESA DisplayHDR 2000. На промо-сайтах данных продуктов даже ярко пестрит новый логотип сертификата, что многих натолкнуло на мысль о том, что это действительно так. Но оказалось, что такого сертификата просто нет — стандарт не существует и выдавать сертификацию по нему VESA, естественно, не может. И представители VESA даже отметили, что они такого сертификата не выдавали, что новые мониторы стандарт не поддерживают и он ещё находится в разработке. Видимо, произошла какая-то досадная ошибка и скоро надпись VESA DisplayHDR 2000 уберут.