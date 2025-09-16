Крупный планшет Teclast ArtPad Pro оценен в 180 долларов

Компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью ArtPad Pro, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2.

Новину также оснастили 12,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2176:1600 точек, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной быстрой зарядки, поддержку фирменного стилуса T-Pen с распознаванием 4096 уровней нажатия (не входит в комплект поставки), металлическим корпусом толщиной 7 мм, слотами для двух SIM-карт, четырьмя динамиками, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, а также селфи-камерой разрешением 8 Мп. Цена планшета на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 180 долларов.