Кухонный планшет Amazon Echo Show 15

Amazon Echo Show 15 - это умный дисплей для огромной кухни. Amazon запустила широкоэкранный планшет Echo Show, для большой семьи. На дисплей вы можете вывести виджеты в любом для вас удобном положении, и любого размера например такие как погода, заметки, списки покупок, календарь, рецепты.

Также существует библиотека разнообразных виджетов, для которой сторонние разработчики тоже могут выкладывать свои виджеты. Планшет представляет из себя Full HD дисплей внутри черной рамки с белой окантовкой. Оснащен процессором Mediatek AZ2