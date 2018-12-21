LG CineBeam Laser 4K выглядит шикарно

В последнее время популярность проектов резко возросла. Дело в том, что хотя 4К телевизоры и стали доступнее, но при диагонали 65 и выше дюймов они стоят каких-то нереальных денег. Далеко не каждый может себе позволить телевизор за 10-15 тысяч долларов, тогда как смотреть фильмы на большой площади хочется. В этом плане проекторы вроде LG CineBeam Laser 4K намного интереснее — данная модель выдает картинку диагональю 120 дюймов, это громадное полотно, на котором крайне приятно смотреть фильмы, сериалы, фотографии с отпуска. Стоимость пока что неизвестна, но это явно дешевле, чем купить телевизор с диагональю 100 дюймов, плюс все, что вам нужно, это небольшая подставка и стена для того, чтобы передавать картинку. Ждем официальную стоимость.