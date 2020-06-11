LG CineBeam PH30N с диагональю 100 дюймов

Официально представлен проектор LG CineBeam PH30N, который обладает весьма приличным качеством изображения. Однако не это главное. Главное, что устройство может похвастаться диагональю изображения вплоть до ста дюймов. Это очень большое полотно, получить телевизор с такой диагональю крайне тяжело и дорого. С другой стороны, стоит понимать, что для работы такого проектора вам нужна панель такой же диагонали. Далеко не у каждого дома найдется свободная стена с диагональю сто дюймов для реализации всех возможностей этого проектора. С другой стороны, если вы готовы к таким трудностям или у вас есть возможность использовать полотно для проектора, то стоит обязательно обратить свое внимание на данный гаджет. Он того стоит.