LG Display делает рулонный монитор

2020-04-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG Display; [85]
Как вы все знаете, компания LG Display достаточно активно работает над созданием различных интересных дисплеев, которые действительно привлекают к себе внимание и позволяют компании активно развиваться на рынке. Теперь вот компания получила патент на рулонный телевизор. Да, вы все правильно прочитали — компания делает весьма интересный продукт с дисплеем, который будет выезжать из корпуса в формате рулона, тем самым экономя место на столе или в помещении. Конечно, стоит понимать, что для такого дисплея обязательно нужно иметь рамку, но это уже технические мелочи. Главное, что компания двигается в этом направлении и делает устройство очень интересным, дабы потом отправить его в массовое производство. Тогда можно будет говорить о продукте.


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