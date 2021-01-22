LG Display остановила производство LCD дисплеев для iPhone

LG Display прекратила производство LCD дисплеев, которые используются в iPhone. Фабрика, которая производила эти панели, по всей видимости, превращает свое производство в производства автомобильных дисплеев.

Фабрика отказывается от ЖК-панелей, используемых в iPhone, в пользу автомобильных дисплеев. Южнокорейский технологический гигант LG остановил производство ЖК-дисплеев для iPhone на своей линии AP3. Производство ЖК-панелей для iPhone была низкой с точки зрения прибыльности для LG Display.

Линия AP3 компании теперь будет сосредоточена на производстве автомобильных дисплейных панелей, которые будут производить низкотемпературные поликристаллические кремниевые (LTPS) тонкопленочные транзисторы (TFT). LTPS TFT - лучшая альтернатива TFT-панелям из аморфного кремния (a-Si), которые используются в LG Display.
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