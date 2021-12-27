LG Display представила огромные прозрачные дисплеи

Ничто так не демонстрирует технологии будущего, как прозрачные OLED-экраны, и LG Display только что представила свои последние концепции и прототипы для выставки CES 2022. Все концепции были созданы LG Display (независимой дочерней компанией LG Electronics) из 55-дюймовых OLED-панелей 1080p с 40-процентной прозрачностью с использованием производственного процесса 8-го поколения. Самая привлекательная модель — полка OLED, состоящая из двух 55-дюймовых прозрачных OLED-дисплеев, установленных один над другим. Идея состоит в том, чтобы вы могли отображать иллюстрации на одном экране и, например, описание искусства ниже. Он также имеет лист непрозрачного материала, который может скатываться вниз, как тень, чтобы дисплей больше походил на стандартный непрозрачный OLED-экран. В то же время, если экраны выключены и непрозрачный материал свернут, вы сможете видеть объекты за экраном, как настоящие картины.

Остальные дисплеи предназначены больше для вывесок и коммерческих клиентов. Витрина управления покупками может быть размещена перед физическими продуктами, добавив графику или эффекты, такие как дым VFX для их улучшения. В то же время окно Show Window может отображать графические изображения в виде декалей перед одеждой или другими продуктами, чтобы сделать витрину более привлекательной. LG Display заявила, что версии данных концептов уже используются в магазине модной одежды в Сеуле и даже в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия. Впрочем, нужно понимать, что новые прозрачные дисплеи — это всего лишь концепции и прототипы, которые отправятся в релиз не совсем уж скоро.
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