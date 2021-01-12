LG Display представила самую маленькую OLED-панель в 42 дюйма

Корейский технологический гигант LG Display продолжает совершенствовать свою технологию отображения. Компания провела мероприятие на виртуальной выставке CES 2021, на котором анонсировала ряд продуктов и новые технологии отображения. Производитель дисплеев в равной степени отказался от 42-дюймового самого маленького OLED-телевизора Smart TV и нового размера панели 83 дюйма.

LG открывает возможность получения в этом году OLED-телевизоров таких размеров, как 42, 48, 55, 65, 77, 83 и 88 дюймов. Производитель дисплеев также намекнул, что он поставляет 77-дюймовую панель следующего поколения, которая, как говорят, будет примерно на 20 процентов эффективнее, и следовательно способна иметь более высокую яркость, чем раньше, что на сегодняшний день является относительным недостатком OLED-телевизоров.