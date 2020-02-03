LG Display снижает поставки LCD

2020-02-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG Display; [65]
Корейская компания LG Display, которая является дочерним предприятием компании LG, официально решила заморозить производство LCD-дисплеем на территории Южной Кореи в течение 2020 года. Производитель в официальном пресс-релизе заявил, что в связи с увеличением объемов производимых дисплеев на территории Китая было принято решение уменьшить объемы производства на территории Южной Кореи. Вероятно, это на текущий момент не совсем выгодно для компании LG, так как конкуренция крайне высокая и это позволяет снижать цены на рынке в целом. Хотя, с другой стороны, на фоне новостей о коронавирусе в Китае можно ожидать, что в ближайшем будущем заводы будут выпускать намного меньше продукции, чем на текущий момент. Вирус очень опасен.


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