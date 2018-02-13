LG Electronics рассказала о дешевых телевизорах

Компания LG Electronics рассказала о том, что стоимость телевизоров за последнее время сильно упала - всего несколько лет назад телевизор с диагональю 55 дюймов стоит около 12 тысяч долларов, тогда как сейчас стоимость составляет 2 тысячи долларов. Для многих это очень хорошая новость - сейчас можно за весьма адекватные деньги купить громадную панель, повесить ее на стену и получать достаточно удовольствия от просмотра фильмов или игровых продуктов. С другой стороны, нужно понимать, что технологии меняются и то, что вы пять лет назад считали невероятно крутым, сейчас уже является отсталым продуктом. Ведь, никто вам не будет продавать топовые решения за такие деньги, пользователи скорее получают 55 дюймов прошлых поколений за такие деньги. Но, тенденция к снижению стоимости телевизоров не может не радовать.