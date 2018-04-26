LG G7 ThinQ получит яркий дисплей

Недавно на просторах интернета появилась информация о том, что разработчики смартфона LG G7 ThinQ хотят порадовать потенциального покупателя очень высоким уровнем яркости. Как показала практика, это весьма важный параметр выбора для современного пользователя — кто-то хочет купить гаджет с крутым процессором, а кто-то надеется на большую диагональ и прочие мелкие преимущества. Однако, яркость и сочность дисплея важна для всех и в компании LG это понимают лучше остальных конкурентов на рынке. Осталось только подождать официального релиза и тогда можно будет оценить старания инженеров и разработчиков нового продукта. Думаю, этот девайс станет сильным конкурентом на мобильном рынке. Осталось только увидеть его вживую, а то по скриншотам и слитым фотографиям ничего не понятно.