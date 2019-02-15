LG G8 ThinQ будет использовать OLED-экран в качестве динамика

LG будет использовать превосходное аудио для смартфона в качестве ключевой функции своего будущего флагмана G8 ThinQ. Компания объявила, что смартфон G8 ThinQ будет оснащен технологией Crystal Sound OLED (CSO), которая использует дисплей в качестве динамика. OLED-дисплей будет функционировать как диафрагма, и вся поверхность будет вибрировать, чтобы производить звук с внушительной громкостью.

К преимуществам технологии относятся повышенная четкость, облегчение распознавания голоса и придание заметности тонким музыкальным нотам. CSO дополнит нижний динамик, чтобы обеспечить впечатляющую производительность низких частот и насыщенного стереозвука. Хотя технология CSO является новой для смартфонов, LG использовала ее для своих OLED-телевизоров в 2018 году.

Смартфон также оснащен объемным звуком DTS:X 3D для эмуляции 7.1-канальной системы, Hi-Fi Quad DAC для воспроизведения звука с исключительной точностью, Master Quality Authenticated ( MQA) поддержка высококачественного потокового аудио и динамика BoomBox, который использует внутреннее пространство телефона в качестве резонансной камеры для создания потрясающих басов и увеличения громкости. Новинку представят в конце этого месяца.