LG G8 ThinQ показался на фото

На просторах интернета появились пресс-рендеры смартфона LG G8 ThinQ, который вроде как в ближайшее время должны официально анонсировать. Пока что устройство выглядит очень привлекательно и свежо — сверху имеется малозаметная вставка в экран, там же расположена фронтальная камера. Снизу имеется небольшая плашка, а остальные рамки вокруг дисплея предельно компактные. На тыльной стороне расположена система камер, которая, видимо, будет снимать портретный режим. Ничего удивительного во внешнем виде устройства я не заметил, но это достаточно интересная штука, которая может понравится потенциальным покупателям. Особенно если вы большой фанат тонких рамок вокруг дисплея и любите фирменный стиль компании LG. Таких должно быть много.