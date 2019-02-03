LG G8 ThinQ топовые технические характеристики

LG G8 ThinQ представят в конце февраля на MWC 2019. Ожидается, что смартфон получит новый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, 3,5-мм для наушников разъем и Android 9.0 Pie. G8 ThinQ верхняя рамка будет толще, чем у прошлогодней модели. При этом вырез никуда не денется: в нём разместится одна фронтальная камера и четыре неизвестных датчика. Возможно, в смартфоне появится некий аналог Face ID с продвинутым сканированием лица. Кроме того, в LG G8 ThinQ не стоит ждать традиционного разговорного динамика — звук будет передаваться через дисплей с помощью вибраций.LG G8 ThinQ получит схожий с прошлогодним G7 ThinQ внешний вид. Самым заметным отличием должна стать смена положения основной камеры — с вертикального на горизонтальное. Удивительно, что после LG V40 ThinQ с тройным модулем производитель решил снова использовать только два сенсора. Сканер отпечатков пальцев будет находиться на задней стороне.О стоимости смартфона пока неизвестно.