LG Gram получил обновленный процессор

Буквально недавно мы говорили про то, что компания Intel разработала новые процессоры и вскоре их будут устанавливать на ноутбуки нового поколения. Теперь в сети появились первые официальные анонсы таких ноутбуков, среди которых стоит отметить новинку LG Gram. Точнее, это даже не новинка, а просто ноутбук с обновленным железом, который теперь выглядит более привлекательным решением. Стоит сказать, что новый процессор не дает какого-то значительного преимущества, но пользователь получает меньшее потребление энергии, в следствие чего ноутбук на одном заряде работает дольше и при этом не греется. Если вы хотите ноутбук именно на операционной системе Windows, то стоит присмотреться к данной новинке. Она справится со всеми задачами.

Комментарии и отзывы LG Gram
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