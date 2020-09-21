LG K42 новый 6,6-дюймовый широкоформатный смартфон

Компания LG представила еще один телефон среднего класса - LG K42 с элегантной задней панелью.

Новый LG K42 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с возможностью отображения изображения HD +. Корпус защищен 182-граммовым пластиковым корпусом толщиной 8,4 мм с датчиком отпечатков пальцев на левой стороне корпуса, а которым следуют кнопка питания и качелька регулировки громкости, а также слот для SIM-карты а также слот для SIM-карты справа и разъем для наушников 3,5 мм также использует порт зарядки USB Type-C.

Это бюджетный смартфон, где за производительность отвечает 12-нм процессор Helio P22, работающий на частоте 2,0 ГГц в паре 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера получила четыре модуля: 13-мегапиксельная в качестве базового объектива + 5-мегапиксельная широкоугольная линза, а последние две - такие же 2-мегапиксельные с одним макрообъективом и одним датчиком глубины. Фронтальная камера получила 8 Мп.

Смартфон также имеет функцию DTS: X 3D Surround Sound, обеспечивающую чистую звуковую систему во всех направлениях за счет использования подключаемых наушников, поддержку Bluetooth 5.0, GPS и Google Assistant. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч под управлением Android 10. Компания LG еще не объявила цену, а также официальную дату запуска.