LG Q60 официально представлен

Официально представлен смартфон LG Q60, который компания позиционирует как доступное решение для всех и каждого. У этой модели пока что нет стоимости, но дисплей с разрешением HD+ намекает на то, что это будет даже не средний класс, а что-то еще более доступное. Диагональ дисплея, кстати, составляет 6,26 дюйма — громадный экран позволяет играть в любимые игры и получать от этого массу положительных эмоций. Дизайн новинки тоже выглядит довольно стильно, у него даже есть защита от пыли и влаги по стандарту MIL-STD 810G. Для кого-то данное преимущество будет решающим фактором при выборе нового мобильного телефона. Жаль, что производитель не назвал стоимость, ведь так довольно трудно сравнивать продукт с конкурентами по рынку.