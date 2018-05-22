LG Q7 в трех версиях...

Официально представлен смартфон LG Q7. Разработчик решил запутать пользователей окончательно и показал модель в трех вариантах — каждая модель выглядит одинаково, но разная комплектация начинки в плане встроенной и оперативной памяти, плюс немного отличаются сенсоры камер. Диагональ дисплея здесь составляет 5,5 дюймов, разрешение достигает FullHD+, картинка яркая и сочная, высокая плотность пикселей порадует любого фаната фильмов или сериалов. В плане производительности тоже все очень даже хорошо — процессор на восемь вычислительных ядер выдает приличную мощность для запуска игр и прочих приложений. Стоимость новинок пока что не называется, но есть ощущение, что это будет максимально доступный вариант. Особенно если учитывать то, что LG в последнее время радует нас более-менее адекватными ценами на продукцию.