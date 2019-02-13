LG Q9 One в усиленном варианте

Некоторое время назад на рынке смартфонов наблюдалась довольно интересная тенденция — производители устройств выпускали флагманы с довольно мощной начинкой, а потом отправляли в продажу более простые версии своих устройств в этом же дизайне. Теперь ситуация изменилась — производители часто выпускают слабые версии смартфонов, смотрят на реакцию пользователей и потом выпускают более продвинутый вариант устройства. Так случилось и со смартфоном LG Q9 One — компания вдруг взяла и выпустила более продвинутую модель, у которой абсолютно все характеристики смотрятся более привлекательно. Новинку будут продавать за 530 долларов, но у нас, конечно же, цена будет немного выше по понятным причинам. Как вам такая новинка, а?