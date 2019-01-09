LG Q9 и его технические характеристики

Компания LG выпустила смартфон среднего класса. За производительность LG Q9 отвечает флагманский процессор 2016 года Snapdragon 821 с 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон выпускается в версиях с 32 и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера представлена сенсором на 16 Мп, а разрешение фронтальной составляет 8 Мп. Аккумулятор на 3000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge от Qualcomm. Как и в LG G7 ThinQ, в Q9 установлен 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 3120х1440 пикселей и вырезом сверху под фронтальную камеру, динамик и различные датчики. Также от флагманской модели новинка унаследовала громкий динамик, выделенный 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad DAC и поддержку объема звучания DTS:X. Кроме того, смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68.Стоимость смартфона составит 445 долларов.