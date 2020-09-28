LG Signature OLED TV R готовится к релизу

В последнее время на рынке компьютерной техники происходят весьма интересные изменения, особенно если посмотреть в сторону телевизоров. Дело в том, что производители решили активно работать над 8К разрешением и делают интересные новые дизайны, чтобы привлечь потенциального покупателя. К примеру, телевизор LG Signature OLED TV R готовится к релизу в ближайшее время. Данный телевизор обладает весьма нестандартным дизайном — он выезжает из специальной тумбы. Благодаря этому устройство занимает минимум места, хотя обладает достаточно большой диагональю дисплея. Этого предостаточно, чтобы модель как минимум пользовалась спросом на рынке телевизоров какое-то время. Ожидаем полноценный релиз и тогда поговорим о стоимости продукта более подробно.

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