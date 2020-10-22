LG Soundbar воспроизводит исключительный звук и полностью совместима с OLED-телевизорами

В дополнении к своим новым телевизорам LG выпустила высококлассный саундбар GX.

Саундбар LG GX - это домашнее аудиоустройство премиум-класса, которое визуально дополняет серию 4K OLED-телевизоров LG GX Gallery с идентичной отделкой и габаритной шириной. Система состоит из двух устройств: основная звуковая панель и прилагаемый сабвуфер 5,8 кг, что обеспечивает 3.1-канальную конфигурацию.

Общая выходная мощность составляет 420 Вт, а обеспечение высококачественного звука отвечают технологии Dolby Atmos и DTX:S. Звуковая панель также сертифицирована Hi-Res Audio с поддержкой воспроизведения без потерь до 24 бит/96 кГц.

Для подключения есть HDMI eARC/ARC/SIMPLINK, HDMI 2.1 для порта ввода/вывода, оптический порт аудиовхода, а также беспроводное соединение Wi-Fi и Bluetooth. Новая аудиосистема LG GX уже поступила в продажу по цене от 450 евро.